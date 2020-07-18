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В кругах канадского телевидения хорошо известен человек с именем Джефф Кейли – знаменитый телеведущий и эксперт по обзорам видеоигр. Зная, что миллионы пользователей ждут первых роликов, показывающих геймплей на новой PlayStation 5, телеведущий согласился в прямом эфире на YouTube показать несколько минут игры на консоли. В качестве примера он использовал известную некстген игру Astro’s Playroom. Недавно её разработчики заявили, что её включат в комплект PS5.

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Главная задача данной игры – продемонстрировать абсолютно все возможности геймпада DualSense, показав его преимущества и недостатки, если таковые, конечно, имеются. Около пяти первых минут видео обзорщик представляет зрителям сам контроллер, его дизайн с разных сторон. Далее следует самая интересная часть – геймплей в Astro’s Playroom. С первых секунд становится ясно, что некстген и вправду заметен чётче, чем казалось ранее.

Господин Кейли отметил, что новый геймпад немного тяжелее прошлого DualShock 4, но даже несмотря на это, его удобно использовать. Из рук джойстик не выпадает, в ладони ложится равномерно. Также журналист отдельно упомянул уникальную тактильную отдачу, за счёт которой присутствие в игре ощущается в разы сильнее. Сейчас видео набрало 332 тысячи просмотров, "провисев" на YouTube меньше 16 часов.