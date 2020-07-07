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Для переписи населения в 2021 году будут использовать 360 000 планшетов отечественного производства

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Издревле перепись населения использовали как самый точный способ узнать, сколько именно людей проживает на отдельной территории. До сих пор переписи никогда не проводились полностью в цифровом варианте, но предстоящий учёт населения, намеченный на 2021 год, заложит эту традицию. По недавнему требованию «Ростелекома» для Всероссийской переписи населения уже начали производить специальные планшеты.

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В интервью СМИ глава Росстата Павел Малков отметил, что в следующем году будут использоваться около 360 000 электронных устройств. Они позволят избежать всех тех ошибок, возникающих при работе с бумагой и заполнением формуляров вручную. Теперь в это долгое и нередко затратное дело внесут кардинальные изменения.

Каждый планшет будет иметь 10,1-дюймовый дисплей, Full HD экран и операционную систему «Аврора» отечественного производства. Кроме этого в комплект с устройством положат вместительный внешний аккумулятор, специальное зарядное устройство, чехол, чтобы предотвратить возможные повреждения, новый стилус и, конечно, пару карт памяти. Также известно, что после проведения работ и достижения нужного результата электронные устройства бесплатно передадут в разные места: медицину, сотрудникам ДПС и даже учителям. Когда это случится и кому конкретно выдадут использованные планшеты – неизвестно.
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