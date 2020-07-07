Для переписи населения в 2021 году будут использовать 360 000 планшетов отечественного производства
Издревле перепись населения использовали как самый точный способ узнать, сколько именно людей проживает на отдельной территории. До сих пор переписи никогда не проводились полностью в цифровом варианте, но предстоящий учёт населения, намеченный на 2021 год, заложит эту традицию. По недавнему требованию «Ростелекома» для Всероссийской переписи населения уже начали производить специальные планшеты.
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В интервью СМИ глава Росстата Павел Малков отметил, что в следующем году будут использоваться около 360 000 электронных устройств. Они позволят избежать всех тех ошибок, возникающих при работе с бумагой и заполнением формуляров вручную. Теперь в это долгое и нередко затратное дело внесут кардинальные изменения.
Каждый планшет будет иметь 10,1-дюймовый дисплей, Full HD экран и операционную систему «Аврора» отечественного производства. Кроме этого в комплект с устройством положат вместительный внешний аккумулятор, специальное зарядное устройство, чехол, чтобы предотвратить возможные повреждения, новый стилус и, конечно, пару карт памяти. Также известно, что после проведения работ и достижения нужного результата электронные устройства бесплатно передадут в разные места: медицину, сотрудникам ДПС и даже учителям. Когда это случится и кому конкретно выдадут использованные планшеты – неизвестно.
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