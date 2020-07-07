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Угадать цену на будущую консоль Sony PlayStation 5 пытались многие инсайдеры. Подавляющее большинство из них уверяло пользователей, что стоимость приставки не подымется выше 40 000 рублей (550 долларов) и не опустится ниже 32 000 рублей (450 долларов), но недавний опрос от известной компании Nielsen полностью опроверг все существующие прогнозы.

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Пользователь портала Reddit с ником u/youessbee разместил на своей страничке сообщение, в котором говорилось, что он принял участие в опросе от компании Nielsen по поводу цены на PlayStation 5. К слову, сейчас его пост удалён по неизвестным причинам. После прохождения вышеупомянутого опроса пользователь получил интересный ответ. Компания поведала ему о следующих результатах: модель с дисководом будет стоить ровно 31 000 рублей (436 долларов), а без дисковода – 23 000 рублей (323 доллара).

Сейчас неизвестно, правдивые результаты прислали пользователю или нет, ведь затраты на производство консоли, учитывая её техническое оснащение, должны быть не маленькими. Точно заявить, что Sony сможет получить достаточную прибыль от продаж всего за 23 000 рублей за штуку, не вправе пока что никто. Напомним, что по данным прошлого инсайда, компания опубликует официальные цены уже 13 июля.

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