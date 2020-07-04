Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

С момента первого упоминания о PlayStation 5 многие владельцы PS4 задумались над тем, сколько будет стоить новая консоль. Ими были выдвинуты различные теории, но всех их объединяла общая мысль – консоль станет популярной только в том случае, если Sony выставят стоимость на неё не больше, чем стоит на данный момент нынешнее поколение. Спустя время инсайдеры взялись утверждать, во сколько, по их мнению, обойдётся устройство.

реклама

За прошлый месяц мы много раз передавали вам мнения всех инсайдеров. С одним из них вы можете ознакомиться тут. Учитывая отсутствие официальных данных от Sony, большинство прогнозов колебались примерно в одинаковом диапазоне цен: 450-500-550 долларов (32 000-36 000-40 000 рублей). В 600 долларов (43 000 рублей) приставку оценивали или люди совершенно незнакомые с маркетинговой политикой, или те, кто говорил не всерьёз.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену





1 июля известный экономист и бизнес-аналитик Роберто Серрано под одной из записей, связанных с PS5, оставил комментарий, в котором с присущей ему краткостью изложил интересующую миллионы людей информацию: по его словам, Sony объявит цену на PlayStation 5 уже 13 июля, то есть через 9 дней. Возможно, его данные правдивы, но узнать это до вышеупомянутой даты точно не выйдет.

Источник.