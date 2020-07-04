Инсайдер раскрыл дату появления официальных цен на PlayStation 5
С момента первого упоминания о PlayStation 5 многие владельцы PS4 задумались над тем, сколько будет стоить новая консоль. Ими были выдвинуты различные теории, но всех их объединяла общая мысль – консоль станет популярной только в том случае, если Sony выставят стоимость на неё не больше, чем стоит на данный момент нынешнее поколение. Спустя время инсайдеры взялись утверждать, во сколько, по их мнению, обойдётся устройство.
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За прошлый месяц мы много раз передавали вам мнения всех инсайдеров. С одним из них вы можете ознакомиться тут. Учитывая отсутствие официальных данных от Sony, большинство прогнозов колебались примерно в одинаковом диапазоне цен: 450-500-550 долларов (32 000-36 000-40 000 рублей). В 600 долларов (43 000 рублей) приставку оценивали или люди совершенно незнакомые с маркетинговой политикой, или те, кто говорил не всерьёз.
1 июля известный экономист и бизнес-аналитик Роберто Серрано под одной из записей, связанных с PS5, оставил комментарий, в котором с присущей ему краткостью изложил интересующую миллионы людей информацию: по его словам, Sony объявит цену на PlayStation 5 уже 13 июля, то есть через 9 дней. Возможно, его данные правдивы, но узнать это до вышеупомянутой даты точно не выйдет.
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