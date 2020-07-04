Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Инсайдер раскрыл дату появления официальных цен на PlayStation 5

для раздела Блоги
+
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

С момента первого упоминания о PlayStation 5 многие владельцы PS4 задумались над тем, сколько будет стоить новая консоль. Ими были выдвинуты различные теории, но всех их объединяла общая мысль – консоль станет популярной только в том случае, если Sony выставят стоимость на неё не больше, чем стоит на данный момент нынешнее поколение. Спустя время инсайдеры взялись утверждать, во сколько, по их мнению, обойдётся устройство.

реклама

За прошлый месяц мы много раз передавали вам мнения всех инсайдеров. С одним из них вы можете ознакомиться тут. Учитывая отсутствие официальных данных от Sony, большинство прогнозов колебались примерно в одинаковом диапазоне цен: 450-500-550 долларов (32 000-36 000-40 000 рублей). В 600 долларов (43 000 рублей) приставку оценивали или люди совершенно незнакомые с маркетинговой политикой, или те, кто говорил не всерьёз.

анонсы и реклама
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену


1 июля известный экономист и бизнес-аналитик Роберто Серрано под одной из записей, связанных с PS5, оставил комментарий, в котором с присущей ему краткостью изложил интересующую миллионы людей информацию: по его словам, Sony объявит цену на PlayStation 5 уже 13 июля, то есть через 9 дней. Возможно, его данные правдивы, но узнать это до вышеупомянутой даты точно не выйдет.
Источник.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony playstation 5 playstation 5 digital edition
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
13
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
21
The Last of Us: Part II — рецензия
88
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G
25
Битва процессоров: Core i3-9350КF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
38

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
29 июня 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный хакер продал уязвимость в коде приставки PlayStation 4 компании Sony – взлом окончательно заблокирован
72
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti не получит современный 7-нм техпроцесс и может показать низкую производительность
41
Новая карта для GTA 6 объединила в себе 5 крупнейших городов
14
4-ядерный процессор Intel Core i7 11-го поколения обходит на 20% 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800U в тесте Geekbench
77
Названы лучшие материнские платы для процессоров Ryzen 3000 в 2020 году по версии Hardwaretimes
37
Epic Games Store отказалась от бесплатной раздачи культового мультиплеерного РПГ с уникальным игровым миром
8
Через несколько дней Epic Games Store будет раздавать сразу 3 игры – хардкорный мультиплеерный шутер, космическую сагу и стратегию в стиле ретро
15
Google Pixel 3 подешевел более чем в два раза – цена флагмана упала на 40 000 рублей
8
iPhone 11 рекордно подешевел в России – официальная цена самого продаваемого смартфона 2020 года снижена до 10 июля
4
AMD Ryzen 5 3600 остаётся безоговорочным лидером продаж MindFactory по итогам июня
65
Xiaomi сообщила подробности второй, третьей и четвёртой волны обновления MIUI 12 – в списке 30 популярных смартфонов 2018-2020-х годов
4
Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA
24
Энтузиаст сравнил кадры PC-версии Horizon Zero Dawn с версией для PlayStation 4 Pro
25
Официально: релиз PC-версии Horizon Zero Dawn состоится 7 августа
61
Отбраковка 10-ядерных процессоров Core i9-10900K будет продаваться под маркировкой Core i9-10850K
25
Уникальный эмулятор старушки Dendy 3dSen трансформирует привычную 8-битную графику в полноценное 3D
18
Автоматизированная линия Sony выдаёт игровую консоль PlayStation 4 каждые 30 секунд
23
Стали известны технические характеристики и цены новых настольных процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir PRO
8
Vivo раскрыла характеристики мощного телефона на Mediatek Dimensity 1000+ – экран 120 Гц и аккумулятор на 5000 мАч
2
Битва AMD Radeon RX 5700 против NVIDIA RTX 2060 по версии Hardwaretimes
46

Популярные статьи

Как эффективно снизить температуру процессора, зоны VRM и видеокарты даже в плохом корпусе и без дорогого охлаждения
95
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
21
Семь самых продаваемых процессоров июля 2020 года по статистике магазина Регард
79
Лучшая схема расположения двух корпусных вентиляторов для максимального охлаждения процессора и зоны VRM, а также безопасное снятие прилипшего кулера с AMD Ryzen
34
Антикризисная сборка ПК для игр с упором на рациональный выбор комплектующих
60
Пульс и давление во время игр на ПК или как не доиграться до инфаркта в 30 лет
76
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
13
DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр
33

Сейчас обсуждают

Inttz
19:37
Ничего,что он по 24.000 лежал в моем Мухосранске в начале 2018,а 8600к по 17.000?
Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA
Сергей Vorvort
19:35
Давай доказательства упора в GPU! Ждем твоих эксклюзивных тестов! 😂
DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр
SATelit
19:29
ноутбучная встройка начального уровня MX350 уже дискретной стала, вот это поворот...
Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA
E1nher1
19:26
А на таичи вообще бивисы выходят? Асусы на мою матку уже забили
DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр
Inttz
19:26
Ой всё,не утруждайся
Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA
Błąčķ_Øvēŗłøřð
19:25
Твой 8700, купленный за 35.000, отыквился уже давным давно.
Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA
Błąčķ_Øvēŗłøřð
19:23
Зилот, тебе с такими речевыми оборотами только в Фёлькишель Беобахтер писать 😆
Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA
NumbaZ
19:20
почему не отображаются коментарии под новостями когда смотришь с мобилного?
Выясняем, есть ли разница в производительности между моделями процессора Ryzen 5 3600 образца 2019 года и 2020 года – опровергаем слухи под руководством Gamers Nexus
Сергей Vorvort
19:18
Паритет почти везде. Где были отличия - я об этом написал. Ты статью не читал? )
DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр
Миш Ганимед
19:16
берешь обычный инвин на 450 вт и не паришься.У меня 10 й год работает
Антикризисная сборка ПК для игр с упором на рациональный выбор комплектующих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем