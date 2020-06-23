Тизер GTA 6 от энтузиаста понравился фанатам
В последнее время интернет полнится новостями о Grand Theft Auto 6. Так как никаких официальных данных про игру нет, а сотрудник Rockstar недавно объяснил, почему разработчики молчат, фанатам игры приходится брать судьбу серии в свои руки и самим создавать контент для неё. Одним из тех энтузиастов, которые не ждут первых шагов от компании, стал пользователь Reddit с ником OhoBenderez.
Следом перед зрителями эффектно возникает неоновый значок VI (римская цифра 6), сверху которого через несколько секунд образуется сама надпись "Grand Theft Auto". В конце всё это плавно исчезает, заменяясь надписью "Coming Soon" (скоро будет). Стоит ещё раз отметить, что тизер не имеет никакого отношения к создателям GTA 5, а создан исключительно в развлекательных целях. Посмотреть видео можно тут.
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