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В последнее время интернет полнится новостями о Grand Theft Auto 6. Так как никаких официальных данных про игру нет, а сотрудник Rockstar недавно объяснил, почему разработчики молчат, фанатам игры приходится брать судьбу серии в свои руки и самим создавать контент для неё. Одним из тех энтузиастов, которые не ждут первых шагов от компании, стал пользователь Reddit с ником OhoBenderez.

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Его, пускай и не долгая по длительности, работа впечатлила всё игровое комьюнити портала, на котором он разместил собственноручно сделанный тизер к игре Grand Theft Auto 6. Он загрузил 34-минутное видео, которое можно описать словами "слишком хорошо, чтобы быть правдой". Красивая и ритмичная музыка с первых секунд даёт понять, что ролик сделан профессионалом и в него вложено много времени. В течение 8 секунд на экране показывается сообщение о наличии контента только для взрослых. Далее поочередно появляются логотипы Rockstar Games (жёлтый) и Rockstar North (синий).

Следом перед зрителями эффектно возникает неоновый значок VI (римская цифра 6), сверху которого через несколько секунд образуется сама надпись "Grand Theft Auto". В конце всё это плавно исчезает, заменяясь надписью "Coming Soon" (скоро будет). Стоит ещё раз отметить, что тизер не имеет никакого отношения к создателям GTA 5, а создан исключительно в развлекательных целях. Посмотреть видео можно тут.

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