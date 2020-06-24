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Сегодня в магазине PlayStation Store стартовала масштабная распродажа интересных игр от разных разработчиков. На данный момент приобрести можно около 300 игр, но их пока что не объединили под одной вкладкой. Половина из них "разбросана" по магазину, а некоторые идут подряд. Мы расскажем вам о самых популярных из них.

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Перед вами симулятор градостроителя от малоизвестной компании 11 bit studios. 24 апреля 2018 года её выпустили для Windows, а в октябре 2019 состоялся релиз для PlayStation 4 и Xbox One. Сюжет игры вращается вокруг вселенского похолодания из-за постоянного извержения вулканов Кракатау и Тамбора. После строительства секретной лаборатории в Арктике, выясняется, что Солнце постепенно затухает, не оставляя разумным формам жизни шансов на выживание. Купить игру можно со скидкой в 40% за 1 080 рублей.Шутер от третьего лица – Control продаётся за 1 400 рублей вместо 3 500 (скидка 60%). В данной игре, как основной элемент, пользователям предоставят пистолет Директора, который можно с легкостью модернизировать в нужные формы. Главная героиня игры владеет телекинезом и многими другими сверхъестественными способностями. Она способна сформировать защитный щит из обломков чего-либо или бросать во врагов различные предметы, нанося большой урон. От идеи мультиплеера создателям пришлось отказаться.

The Evil Within 2

Известная под разными названиями, в отличие от той или иной страны, игра представляет из себя survival horror от студии Bethesda Softworks. Сюжет игры построен вокруг бывшего полицейского Себастьяна Кастелланоса, который потерял единственную дочь, а вслед за этим от него ушла жена. Вследствие этого он пристрастился к алкоголю, однако не всё так просто, как ему изначально казалось. После недолгих попыток выяснить, что на самом деле случилось, главный герой понимает, что практически все жители города превратились в беспощадных монстров. Приобрести игру в PS Store можно за 1 020 рублей (скидка 60%). Стоит отметить, что это лишь малая часть большой распродажи. Полный список игр вы найдёте тут.