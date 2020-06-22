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Недавно мы сообщали вам о том, что фанаты GTA 5 в попытках добиться внимания Rockstar Games пытаются объявить ей бойкот, чтобы подтолкнуть компанию к выпуску GTA 6, которую поклонники ждут уже как минимум два года. Пока что все их старания тщетны, зато бывший сотрудник Rockstar дал одному из ресурсов краткое интервью, в котором описал причины отсутствия официальной информации об игре.

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Дарион Ловенштейн, а именно так зовут человека, который многие годы занимался переносом игр с одной платформы на другую, рассказал, что, как бы банально это не звучало, виной тому, что GTA 6 до сих пор не вышла, является именно колоссальный успех прошлой части. За годы существования её продажи превысили самые смелые ожидания, но игра успешно продаётся даже сейчас. В связи с этим, выпускать что-то новое – означает помешать результату старого.

Кроме этого, сотрудник уверенно заявил, что как хорошо знакомый с делом разработчик игр для консолей, он может сказать, что обновлять уже существующие игры для приставок во много раз дешевле, чем создавать новые. Технология производства постоянно меняется и создать игру уровня AAA для консолей нового поколения стоит огромных трудов для всей компании, даже такой крупной и известной, как Rockstar Games. Мистер Ловенштейн также отметил, что по его мнению, GTA 6 не появится ни для PlayStation 5, ни для Xbox Series X. Гораздо вероятнее, что после выхода нового поколения компания соберёт больший бюджет, чем у неё есть сейчас, и за несколько лет "оформит" игру высочайшего класса специально под будущие устройства.

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