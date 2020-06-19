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Фанаты GTA 5 объявили Rockstar бойкот – они предлагают не покупать игру на PS5 в знак протеста

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С релиза пятой части Grand Theft Auto прошло не много не мало – пять лет. За это время фанаты игры соскучились по новым заданиям, эпическим перестрелкам и безнаказанным ограблениям банков в игровом мире. Вот уже несколько лет ходят слухи о GTA 6, которая якобы разрабатывается, и очень скоро (возможно и не скоро) разработчики наконец покажут её, а также всё, чего хотели поклонники за долгие годы.

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Как мы знаем, недавняя презентация PlayStation 5 началась с того, что зрителям представили первую действительно большую и популярную игру для консоли. Это была всё та же старая GTA 5, только с новыми деталями и улучшенному за счёт мощности консоли качеству. Именно этот факт раздосадовал всех фанатов серии. Они ждали и надеялись на скорый релиз продолжения, а вместо этого игру пятилетней давности выпускают на новые платформы, что автоматически означает, что ждать анонса следующей части придётся ещё очень долго.

3 дня назад один из любителей поиграть в GTA 5 создал на Reddit пост-дискуссию, в котором изложил свою точку зрения по поводу ошибок Rockstar. По его мнению, компания должна не в которой раз представлять одну и ту же игру, пытаясь заработать на ней как можно больше денег, а выпустить наконец долгожданную Grand Traft Auto 6. В знак протеста, чтобы разработчик заметил нарастающее недовольство, пользователь призвал объявить компании бойкот и, если кто-то из поддержавших его купит новую консоль, то ни в коем случае не покупать пятую часть GTA. Добьются ли они чего-то своим решением – увидим через некоторое время.
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