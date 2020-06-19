Фанаты GTA 5 объявили Rockstar бойкот – они предлагают не покупать игру на PS5 в знак протеста
С релиза пятой части Grand Theft Auto прошло не много не мало – пять лет. За это время фанаты игры соскучились по новым заданиям, эпическим перестрелкам и безнаказанным ограблениям банков в игровом мире. Вот уже несколько лет ходят слухи о GTA 6, которая якобы разрабатывается, и очень скоро (возможно и не скоро) разработчики наконец покажут её, а также всё, чего хотели поклонники за долгие годы.
3 дня назад один из любителей поиграть в GTA 5 создал на Reddit пост-дискуссию, в котором изложил свою точку зрения по поводу ошибок Rockstar. По его мнению, компания должна не в которой раз представлять одну и ту же игру, пытаясь заработать на ней как можно больше денег, а выпустить наконец долгожданную Grand Traft Auto 6. В знак протеста, чтобы разработчик заметил нарастающее недовольство, пользователь призвал объявить компании бойкот и, если кто-то из поддержавших его купит новую консоль, то ни в коем случае не покупать пятую часть GTA. Добьются ли они чего-то своим решением – увидим через некоторое время.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила