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Несколько популярных смартфонов Huawei и Honor скоро получат новую EMUI 10.1

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Недавно китайская компания Huawei показала свой новый смартфон под названием P40. Он получил 8 ГБ оперативной памяти, процессор Kirin 990 5G и многие другие преимущества перед конкурентами. Вместе со смартфоном публике представили и фирменную оболочку EMUI 10.1. Точных сроков обновления телефонов до прошивки нет, зато компания обнародовала список устройств, которые первыми получат свежую версию оболочки.

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Из семейства Huawei, это: P30, MediaPad M6, MatePad Pro, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Porsche Design Mate 20 RS, Mate 20 X, Mate 20 X (5G), Nova 5T, Mate Xs, P40 Lite, Nova 7i, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro (5G). Для устройств марки Honor будет поставляться специальная оболочка Magic UI 3.1, которая по сути ничем не отличается от EMUI 10.1.

Её получат следующие четыре смартфона: Honor View 30 Pro, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20. О других устройствах Honor и их обновлении до Magic UI 3.1 пока что ничего неизвестно. Возможно, в скором времени компания включит их в список. Произойти это может как раз в тот момент, когда обнародуют точные сроки выпуска обновлений. Сейчас понятно, что из-за большого спроса на китайские смартфоны данной марки, получать обновления они будут поэтапно, а сам процесс обновления займёт около двух недель.
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Теги

huawei honor emui 10 emui 10.1 magic ui magic ui 3.1
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