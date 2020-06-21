Несколько популярных смартфонов Huawei и Honor скоро получат новую EMUI 10.1
Недавно китайская компания Huawei показала свой новый смартфон под названием P40. Он получил 8 ГБ оперативной памяти, процессор Kirin 990 5G и многие другие преимущества перед конкурентами. Вместе со смартфоном публике представили и фирменную оболочку EMUI 10.1. Точных сроков обновления телефонов до прошивки нет, зато компания обнародовала список устройств, которые первыми получат свежую версию оболочки.
Её получат следующие четыре смартфона: Honor View 30 Pro, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20. О других устройствах Honor и их обновлении до Magic UI 3.1 пока что ничего неизвестно. Возможно, в скором времени компания включит их в список. Произойти это может как раз в тот момент, когда обнародуют точные сроки выпуска обновлений. Сейчас понятно, что из-за большого спроса на китайские смартфоны данной марки, получать обновления они будут поэтапно, а сам процесс обновления займёт около двух недель.
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