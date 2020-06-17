Распродажа 1 700 игр удалась – создатели собрали 8 миллионов долларов вместо одного
Ровно десять дней назад мы рассказывали вам о том, что крупный магазин видеоигр Itch.io продаёт сразу 742 тайтла всего за 5 долларов. Под конец распродажи в огромном комплекте участвовало уже 1 704 игры, но цена осталась неизменной. С момента запуска (2 июня) в честь расовой справедливости популярный магазин среди инди-разработчиков смог собрать не один миллион долларов, как планировалось изначально, а сумму в 8 раз превышающую ожидания.
Естественно, как и было изначально оговорено, вся сумма до последних центов пошла на благотворительность в честь поддержки международного движения Black Lives Matter. По словам самой Itch.io, комплект с играми приобрели около 814 639 человек. Общая стоимость всех доступных игр под конец распродажи составила 10 000 долларов (700 000 рублей). Наибольшей суммой пожертвования выделился анонимный пользователь, отдавший за бандл 5 000 долларов (350 000 рублей), что в 1 000 раз превышает начальную сумму.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила