Крупный магазин видеоигр продаёт 742 игры за 5 долларов вместо 3 400 в честь событий в США
Недавно мы рассказывали вам о том, что в магазине PlayStation Store проходит временная акция на несколько популярных эксклюзивов. Эта новость тоже целиком и полностью посвящена видеоиграм и скидкам на них.
Чтобы внести свой вклад в движение, организация (и по совместительству магазин игр Itch.io) три дня назад объявила о том, что они собрали в единую коллекцию 742 инди-игры, стоимость которых в сумме превышает 3 400 долларов, и начали временную акцию. Все игры можно получить за 5 долларов, но разработчиками предусмотрена возможность внесения и большей суммы, если покупатель сам того захочет.
рекламаЗавтра создатели благотворительной акции добавят в сборник ещё 185 игр, притом это никак не повлияет на общую стоимость. На данный момент организация собрала около 881 000 долларов. Цель проекта в том, чтобы продать игр на один миллион долларов за самый короткий срок. Распродажа инди-игр продлится ещё 9 дней. Одними из самых известных игр в комплекте выступают Oxenfree, Night In The Woods, Super Hexagon и Overland.
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