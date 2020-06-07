Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно мы рассказывали вам о том, что в магазине PlayStation Store проходит временная акция на несколько популярных эксклюзивов. Эта новость тоже целиком и полностью посвящена видеоиграм и скидкам на них.

анонсы и реклама Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Сегодня уже практически во всём мире известно о событиях, происходящих в США. В связи с ними многие крупные организации приняли решение поддержать движение Black Lives Matter, основой которого является осуждение негативного и предвзятого отношения к чернокожему населению.

Чтобы внести свой вклад в движение, организация (и по совместительству магазин игр Itch.io) три дня назад объявила о том, что они собрали в единую коллекцию 742 инди-игры, стоимость которых в сумме превышает 3 400 долларов, и начали временную акцию. Все игры можно получить за 5 долларов, но разработчиками предусмотрена возможность внесения и большей суммы, если покупатель сам того захочет.

реклама

Завтра создатели благотворительной акции добавят в сборник ещё 185 игр, притом это никак не повлияет на общую стоимость. На данный момент организация собрала около 881 000 долларов. Цель проекта в том, чтобы продать игр на один миллион долларов за самый короткий срок. Распродажа инди-игр продлится ещё 9 дней. Одними из самых известных игр в комплекте выступают Oxenfree, Night In The Woods, Super Hexagon и Overland.