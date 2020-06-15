Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Долгое время Android-смартфоны шли наравне с устройствами на других операционных системах, но теперь всякой конкуренции положен окончательный конец. Недавнее исследование аналитической компании Strategy Analytics доказало, что Android-смартфоны становятся популярнее с каждым днём. В первом квартале 2020 года модели с Android заняли около 88-89% всего рынка телефонов, однако самый продаваемый смартфон Apple iPhone 11 до сих пор занимает первое место в мировом рейтинге.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Изучив данный вопрос более подробно, организация Strategy Analytics вывела 5 самых популярных смартфонов мира: Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi 8, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy A10s, Xiaomi Redmi Note 8. Все они стоят от 16 000 рублей до 25 000 рублей. По словам аналитиков, в 2020 году большинство пользователей при покупке смартфонов пользуются только выгодным соотношением цены и качества, не отдавая предпочтение премиальным моделям, стоимость которых в несколько раз больше.

Согласно исследованию, 20% всех проданных смартфонов реализовала корпорация Samsung. Немного меньшее количество досталось Huawei. Продажи Apple по сравнению с прошлыми кварталами сильно упали. Китайский производитель уже обогнал "яблочную" компанию, а вскоре по числу реализованных моделей её потеснит и Xiaomi, стремительно набирающая популярность в условиях самоизоляции.

Источник.