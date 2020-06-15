Android-смартфоны заняли 90% рынка – названы 5 самых продаваемых телефонов в мире
Долгое время Android-смартфоны шли наравне с устройствами на других операционных системах, но теперь всякой конкуренции положен окончательный конец. Недавнее исследование аналитической компании Strategy Analytics доказало, что Android-смартфоны становятся популярнее с каждым днём. В первом квартале 2020 года модели с Android заняли около 88-89% всего рынка телефонов, однако самый продаваемый смартфон Apple iPhone 11 до сих пор занимает первое место в мировом рейтинге.
Согласно исследованию, 20% всех проданных смартфонов реализовала корпорация Samsung. Немного меньшее количество досталось Huawei. Продажи Apple по сравнению с прошлыми кварталами сильно упали. Китайский производитель уже обогнал "яблочную" компанию, а вскоре по числу реализованных моделей её потеснит и Xiaomi, стремительно набирающая популярность в условиях самоизоляции.
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