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Сегодня мы уже сообщали о том, что крупный интернет-магазин Amazon раскрыл цену на консоль нового поколения PlayStation 5. По неизвестному стечению обстоятельств, магазин вместе со стоимостью приставки привлёк внимание ещё одним громким объявлением. Касается оно необъявленной игры Rockstar Games Grand Theft Auto 6. Как и обычно, никаких комментариев от разработчиков после обнародования утечки не появилось.

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Несколько часов назад пользователем Twitter с ником GTAonlineNews было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что на просторах Amazon зарегистрировали загадочную игру для PS5. К тексту прикрепили скриншот сайта, явно дающий понять, что перед нами ничто иное, как продолжение легендарной серии игр GTA.

Сама игра называется "Dummy ASIN Take 2 (Rockstar) Game 5 PS5" и стоит 69 фунтов стерлингов, что в переводе на отечественную валюту равняется примерно 6 000 рублей. Незадолго до создания твита страница сайта, содержащая эту информацию, была удалена, а все свидетельства о её существовании очищены. Не исключено, что через короткое время Rockstar официально анонсирует долгожданную игру, чем подтвердит данную утечку. Фанатское общество также склоняется к мысли, что утечка представляет собой ремейк первой части Red Dead Redemption, созданный специально для PS5.

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