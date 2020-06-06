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Недавно начавшаяся распродажа под названием Days of Play в магазине PlayStation Store продлится с 3 по 18 июня 2020 года, то есть всего 15 дней. В это время пользователям будут доступны несколько популярных игр с большими скидками.

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Начинает список приключенческий экшен про Человека-паука. Главная задача игры – сражение с плохими парнями в Нью-Йорке. Быстрая, эффектная и насыщенная боевая система полностью раскроет Питера Паркера в качестве супергероя с необычными навыками и способностями. На данный момент игра доступна со скидкой в 50% по цене 1 500 рублей.

FINAL FANTASY XIV Online полное издание

Обширная система строительства, разнообразие жилья, большие подземелья – всё это предлагает Final Fantasy XIV Online. Разработчиками регулярно добавляются нововведения. Квесты и рейды в режиме PvP доступны каждому желающему. В отличие от прошлого тайтла, игра имеет менее красивую боевую систему, которая со временем надоедает. Приобрести её можно со скидкой в 40% (2 340 рублей) до 18 июня.

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Вышедшая совсем недавно, за короткий период времени эта игра приобрела десятки тысяч фанатов благодаря уникальной задумке и интересному сеттингу. На протяжении всего прохождения главный герой Сэм Портер Бриджес путешествует по красивым пейзажам, перенося особо ценный груз. "Симулятор курьера" продаётся в PlayStation Store в двух разных версия: обычная за 1 800 рублей (скидка 60%) и расширенная за 2 300 рублей (скидка 54%).

Borderlands 3

Игра представляет из себя динамический шутер от первого лица, в котором нужно путешествовать по разным планетам и собирать различное космическое оборудование. В основном игра получила только положительные отзывы, а её рейтинг на GameSpot составляет 8 баллов из 10. В PlayStation Store она сейчас стоит 1 800 рублей (скидка 55%).

