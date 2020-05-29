Call Of Duty: WWII и Star Wars Battlefront II - две бесплатные игры для Playstation в июне
Недавно мы писали, что Sony начала бесплатную раздачу эксклюзивной игры Spider-Man. Тогда эта информация оставалась официально не подтверждена. Увы, оказалось, что это всего лишь очередной глюк системы. Игра не будет бесплатной, по крайней мере в следующем месяце. Однако, вслед за этой печальной новостью последовала и хорошая. Сегодня компания объявила две бесплатные игры для PlayStation 4, на этот раз окончательно.
Впоследствии Electronic Arts даже заявили, что намерены прекратить поддержку шутера. Преданные геймеры создали петицию, дабы отговорить издателя от этой затеи и собрали 80 тысяч голосов. Возможно, в скором времени Sony обнародует список следующих бесплатных игр на июнь.
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