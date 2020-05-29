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Недавно мы писали, что Sony начала бесплатную раздачу эксклюзивной игры Spider-Man. Тогда эта информация оставалась официально не подтверждена. Увы, оказалось, что это всего лишь очередной глюк системы. Игра не будет бесплатной, по крайней мере в следующем месяце. Однако, вслед за этой печальной новостью последовала и хорошая. Сегодня компания объявила две бесплатные игры для PlayStation 4, на этот раз окончательно.

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О первой из них – Call Of Duty: WWII, мы узнали ещё вчера. Теперь Sony заявила, что вторым полностью бесплатным тайтлом будет Star Wars Battlefront II. Возможность забрать её откроется только во вторник 2 июня. Говоря об этой игре, можно отметить, что ещё с самого начала продаж пользователи, критики и даже политики обвиняли её в слишком "жесткой" политике монетизации и внутриигровых покупок, после чего издателю пришлось в срочном порядке принять соответствующие меры, чтобы прекратить "вытягивание" денег из игроков.

Впоследствии Electronic Arts даже заявили, что намерены прекратить поддержку шутера. Преданные геймеры создали петицию, дабы отговорить издателя от этой затеи и собрали 80 тысяч голосов. Возможно, в скором времени Sony обнародует список следующих бесплатных игр на июнь.