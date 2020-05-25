Обнаружена следующая бесплатная игра для PlayStation 4 — ею станет Spider-Man
В 2018 году для PlayStation была выпущена эксклюзивная игра по мотивам мультиков и комиксов Marvel – Spider-Man. Разработала её компания Insomniac Games. За несколько недель она вырвалась на первые места в рейтинге популярности в Великобритании и держалась там продолжительное время, даже несмотря на немаленькую цену.
Скорее всего игру занесли в список бесплатных вовсе не случайно. С большой долей вероятности Spider-Man станет следующим бесплатным эксклюзивом PlayStation Plus. До сих пор Sony не объявляла этого официально, поэтому отрицать возможность очередного глюка в системе магазина тоже нельзя. Чтобы увидеть статус "бесплатно", игру нужно добавить в корзину и обновить страницу. Предполагается, что раздавать популярную игру магазин приложений будет уже в следующем месяце, а точнее, 2 июня. Стоит отметить, что за два года игра получила 13 премий, в числе которых есть The Game Avard в номинации "Игра года" и Премия Гильдии сценаристов США за лучший сценарий к видеоигре.
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