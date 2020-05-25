Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В 2018 году для PlayStation была выпущена эксклюзивная игра по мотивам мультиков и комиксов Marvel – Spider-Man. Разработала её компания Insomniac Games. За несколько недель она вырвалась на первые места в рейтинге популярности в Великобритании и держалась там продолжительное время, даже несмотря на немаленькую цену.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Сегодня британская версия PlayStation Store при поиске игры Spider-Man выдавала две версии: расширенную за 44,99 фунтов стерлингов (55 долларов) и обыкновенную стандартную. До недавнего времени она стоила 34 фунта стерлингов (41 доллар), а сейчас показывается как бесплатное издание с официальным логотипом PS Plus.

Скорее всего игру занесли в список бесплатных вовсе не случайно. С большой долей вероятности Spider-Man станет следующим бесплатным эксклюзивом PlayStation Plus. До сих пор Sony не объявляла этого официально, поэтому отрицать возможность очередного глюка в системе магазина тоже нельзя. Чтобы увидеть статус "бесплатно", игру нужно добавить в корзину и обновить страницу. Предполагается, что раздавать популярную игру магазин приложений будет уже в следующем месяце, а точнее, 2 июня. Стоит отметить, что за два года игра получила 13 премий, в числе которых есть The Game Avard в номинации "Игра года" и Премия Гильдии сценаристов США за лучший сценарий к видеоигре.

Источник.