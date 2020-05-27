Для PlayStation 4 появилась ещё одна бесплатная игра – Call Of Duty: Вторая мировая война
Исходя из давних традиций, магазин PlayStation Plus начинает раздавать бесплатные игры заранее, ещё до наступления первых чисел нового месяца. Так случилось и сейчас. Владельцы PlayStation 4 от сегодняшнего дня получили возможность бесплатно забрать популярный мультиплатформенный Call Of Duty: WWII от компании Activision.
Несмотря на то, что игра уже не самая "свежая", в ней до сих пор активно работают онлайн-сервера, а с бесплатной раздачей для PlayStation 4 количество игроков в мультиплеере должно возрасти в несколько раз. По официальным данным, раздача закончится 7 июня. Это значит, что для того, чтобы забрать игру, у вас есть всего 11 дней. Ожидается, что очень скоро Sony объявит ещё одну бесплатную игру, когда именно – неизвестно.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила