Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Исходя из давних традиций, магазин PlayStation Plus начинает раздавать бесплатные игры заранее, ещё до наступления первых чисел нового месяца. Так случилось и сейчас. Владельцы PlayStation 4 от сегодняшнего дня получили возможность бесплатно забрать популярный мультиплатформенный Call Of Duty: WWII от компании Activision.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

В ноябре 2017 году игра вышла на персональные компьютеры, PlayStation 4 и Xbox One. Главные действия игры происходят в последние годы (с 1944 по 1945) Второй мировой войны. Одиночная кампания, которая длится около 8 часов, предоставит возможность прочувствовать атмосферу боевых действия, управляя бойцом 1-й пехотной дивизии Рональдом Дэниэльсом.

Несмотря на то, что игра уже не самая "свежая", в ней до сих пор активно работают онлайн-сервера, а с бесплатной раздачей для PlayStation 4 количество игроков в мультиплеере должно возрасти в несколько раз. По официальным данным, раздача закончится 7 июня. Это значит, что для того, чтобы забрать игру, у вас есть всего 11 дней. Ожидается, что очень скоро Sony объявит ещё одну бесплатную игру, когда именно – неизвестно.

Источник.