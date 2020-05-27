Моддер превратил GTA V в увлекательную велотренировку
Недавно на сайте gta5-mods появился новый интересный мод под названием GTBikeV, который может осуществить давнюю мечту многих спортсменов. Он позволяет совместить в одно целое велотренажёр и GTA 5. С помощью мода любой фанат игры получает возможность прокатиться по улицам Лос-Сантоса с помощью настоящего велосипедного тренажёра.
Пока что возможность мультиплеера мод не предусматривает. Кататься можно только в одиночном режиме по заранее подготовленным разработчиком маршрутам: Лос-Сантос (30 км), морской путь Аламо (приблизительно 10 км), Лос-Сантос-Хиллз (15-16 км).
Загрузить мод.
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