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Недавно на сайте gta5-mods появился новый интересный мод под названием GTBikeV, который может осуществить давнюю мечту многих спортсменов. Он позволяет совместить в одно целое велотренажёр и GTA 5. С помощью мода любой фанат игры получает возможность прокатиться по улицам Лос-Сантоса с помощью настоящего велосипедного тренажёра.

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Как только мод установится, персонаж самостоятельно переоденется в соответствующую для спортсмена форму и начнёт велопрогулку. Мод GTBikeV имеет полную совместимость со всеми умными тренажёрами различных производителей. Работает он так: когда игрок начинает крутить педали, виртуальный герой с такой же самой скоростью едет по городу. Внизу прикрепляется специальный датчик, отображающий темп, дистанцию, скорость, потраченные калории и время поездки. Также GTBikeV проводит полноценный анализ подъёмов и спусков на игровой карте и дорожного покрытия, автоматически передавая всю собранную информацию в систему тренажёра, после чего меняется нагрузка на спортсмена в зависимости от различных ситуаций.

Пока что возможность мультиплеера мод не предусматривает. Кататься можно только в одиночном режиме по заранее подготовленным разработчиком маршрутам: Лос-Сантос (30 км), морской путь Аламо (приблизительно 10 км), Лос-Сантос-Хиллз (15-16 км).

Загрузить мод.