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Всем читателям нашего сайта хотелось бы собрать или купить дешёвый игровой компьютер, на котором пошли бы любые современные игры и даже запустились тяжёлые программы. Чаще всего это желание не осуществимо, так как понятие "дешёвый" в данном смысле не подходит. Мы уже привыкли, что хорошие комплектующие потянут на 450, 500, а то и 600 долларов, но со сборкой игрового ПК не всё обстоит так плохо. Недавно журналисты сайта PCWorld дали хороший рецепт создания мощного игрового компьютера, стоимость которого никак не превысит 350 долларов.

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Несмотря на то, что AMD Athlon 3000G был выпущен не в 2020, а в середине прошлого года, он всё равно отлично разгоняется по сегодняшним меркам и с легкостью побеждает конкурента в лице Intel Pentium G5400, а тепловыделение и вовсе даёт фору многим чипам, вышедшим после него.

Материнская плата – 53-60 долларов

Самый легкодоступный и наиболее бюджетный вариант – это чипсет A320. Он идеально подходит для людей, не собирающихся увеличивать объём ОЗУ в будущем, так как на нём установлено всего лишь два слота для памяти. Более производительным является B450. Они, как правило, поддерживают возможность разгона процессора и имеют не два слота, а четыре, то есть в два раза больше, но и цена, соответственно, немного выше.

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Отличная конфигурация ПК включает в себя две планки оперативной памяти по 4 ГБ каждая. Это значительно повысит производительность системы, нежели использование одной планки на 8 ГБ.

SSD – 50 долларов

Журналистами сайта, как самый стабильный пример накопителя, приводится SSD с объёмом в 512 ГБ. Такое решение является прекрасным компромиссом между слишком большими накопителями и маленькими, неспособными потянуть ни одну современную игру.

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Любой блок питания на 450-500 Вт отлично подойдёт к данной конфигурации. Конкретную модель приводить нет надобности, ведь все они схожи между собой.

Видеокарта – 110 долларов

Наконец, дошло дело и до ключевого компонента нашего сборного компьютера – видеокарты. Без неё нужные приложения не включатся, а игры не запустятся. Брать дешевую видеокарту ни в коем случае нельзя, поэтому как лучший вариант со средним ценником рекомендуется AMD Radeon RX Vega 3. В среднем она стоит около 110 долларов.

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