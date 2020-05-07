Новая уязвимость CVE-2020-0103 может повлечь за собой взлом миллионов смартфонов на Android
Недавно компанией Google было выпущено майское обновление безопасности, которое по заявлению разработчиков исправляет и удаляет около 39-и опасных уязвимостей. Большинство из них не являются критичными и не несут ощутимого вреда устройству. Из всех них лишь одна позволяет хакерам полностью контролировать смартфон пользователя. Проблема данной уязвимости состоит в том, что она до сих пор активна и может навредить миллионам устройств.
рекламаВ связи с тем, что обновление доступно только на некоторых смартфонах, таких как Google Pixel, Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold, остальные остаются в зоне риска. Наивысшую степень опасности пользователю несёт вирус с кодовым названием CVE-2020-0103. Он без особых проблем подключается к системе телефона и передаёт управление в руки хакера.
По сообщениям исследовательского центра Center for Internet Security, другие вирусы также остаются без нужного патча, а CVE-2020-0103, на которую Google не обратили особого внимания, при наличии достаточных привилегий на смартфоне, даёт возможность злоумышленникам скачивать программы, просматривать и редактировать все данные, находящиеся на устройстве, а также создавать новые учётные записи. Для того, чтобы случайно не подхватить уязвимость, организация Center for Internet Security рекомендует до нового обновления не скачивать приложения из интернета и не открывать письма ненадёжных источников.
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