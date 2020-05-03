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Недавно мы сообщали вам самые свежие данные про ухудшение экономики в GTA Online. Сегодня популярная игра Rockstar Games снова оказалась в центре внимания. Несколько дней назад в Twitter-аккаунте компании появился пост, в котором говорится, что для всех новичков GTA Online разработчики бесплатно подарят 500 000 долларов. К счастью, получить игровую валюту смогут не только начинающие игроки, но и все другие, но с одним простым условием, выполнить которое не составит труда.

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Чтобы получить 500 000 игровой валютой, нужно всего лишь один раз зайти в GTA Online в мае. На этом всё. Никаких дополнительных условий разработчики не поставили. Кроме большого денежного приза Rockstar объявила о немаленьких скидках в игре. Они действуют на оружие и некоторую технику. До конца текущего месяца каждый пользователь может приобрести следующее оружие: Up-N-Atomizer, Widowmaker и Unholy Hellbringer со скидкой в 40%.

Скидка в размере 30% действует на боевой самолёт B-11 Strikeforce и мотоцикл Pegassi Oppressor. 60% на гоночный автомобиль Declasse Hotring. На вопрос, почему компания ни с того ни с сего подарила всем бесплатные деньги, ни у кого нет ответа. Возможно, Rockstar Games прочитала нашу новость о повышении цен в GTA Online и решила исправить положение, но это маловероятно.