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Недавно мы уже сообщали вам все известные слухи про новую часть Assassin’s Creed. Кратко говоря, история будет рассказывать не столько про ассасинов, сколько про тамплиеров. Информацию эту так и не подтвердили, но в продвижении игры есть прогресс в другой области.

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Компания-регистратор доменных имён Gandi SAS из Франции сегодня сделала важный шаг в истории Assassin's Creed Valhalla – создала домен assassinscreedvalhalla.com. Да, вы не ослышались, именно Assassin's Creed Valhalla. Так будет называться продолжение игры, и в этом уже нет никаких сомнений. Несмотря на всю очевидность ситуации, у скептиков всё ещё остались сомнения. Чтобы полностью исключить их, можно напомнить, что домен для Assassin's Creed Odyssey зарегистрировала та же Gandi SAS. Некоторое время спустя игру официально выпустили.

Кроме того, сегодня появилась информация, дающая понять, что Assassin's Creed Valhalla – не игра, а книга, посвящённая ей. Скорее всего, этот факт очень скоро подтвердится, но сразу после книги должно выйти и продолжение игры. Точно также было и с прошлыми частями Origins и Odyssey. Подтвердятся ли эти сведения – неизвестно.

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