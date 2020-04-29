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Ubisoft зарегистрировала сайт будущей игры Assassin's Creed Valhalla — релиз уже близко

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Недавно мы уже сообщали вам все известные слухи про новую часть Assassin’s Creed. Кратко говоря, история будет рассказывать не столько про ассасинов, сколько про тамплиеров. Информацию эту так и не подтвердили, но в продвижении игры есть прогресс в другой области.

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Компания-регистратор доменных имён Gandi SAS из Франции сегодня сделала важный шаг в истории Assassin's Creed Valhalla – создала домен assassinscreedvalhalla.com. Да, вы не ослышались, именно Assassin's Creed Valhalla. Так будет называться продолжение игры, и в этом уже нет никаких сомнений. Несмотря на всю очевидность ситуации, у скептиков всё ещё остались сомнения. Чтобы полностью исключить их, можно напомнить, что домен для Assassin's Creed Odyssey зарегистрировала та же Gandi SAS. Некоторое время спустя игру официально выпустили.

Кроме того, сегодня появилась информация, дающая понять, что Assassin's Creed Valhalla – не игра, а книга, посвящённая ей. Скорее всего, этот факт очень скоро подтвердится, но сразу после книги должно выйти и продолжение игры. Точно также было и с прошлыми частями Origins и Odyssey. Подтвердятся ли эти сведения – неизвестно.
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Sulphide
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Ну ты хоть скажи какие тайминги-то, может там 24-24-24))
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LoL
23:42
"а результат почему-то не в 2 раза больше?" Потому, что идеально масштабируемый код нам не написал некий товарищ Найтвиш)
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Sulphide
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Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос, который ниже)) GB - это говно, а не бенч.
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N1ghtwish
23:40
У меня ryzen 3600@4.3GHz в этом гейбенче выдает больше 8000, у 3900X в 2 раза больше ядер, выше частота, а результат почему-то не в 2 раза больше?
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