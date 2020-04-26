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Новая Assassin’s Creed будет про историю тамплиеров – орден ассасинов перешёл на второй план

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Assassin’s Creed – гениальная игра от Ubisoft, которая покорила сердца миллионов поклонников. Первая, вторая, да и все части данной игры рассказывали нам о древнем ордене ассасинов, жизни тех, кто вступал в него, и, конечно, о противостоянии не менее древнему союзу тамплиеров, тайно действующему на территории Святой Земли и других государств. Всё это время фанаты видели историю лишь с одной стороны. Похоже, Ubisoft решила показать вражду между орденами с совершенно другой, неизвестной стороны.

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По информации пользователя VauWe99, который выложил на портал Reddit секретную инсайдерскую информацию, новая часть Assassin’s Creed будет повествовать вовсе не об очередном ассасине, спасающем человечество ради мира во всём мире. Пользователь говорит, что фанатам серии предстоит увидеть и поучаствовать в становлении второй могущественной организации – ордена тамплиеров.

Как известно, задачей их издревле было покорить весь земной шар с помощью силы и заставить жителей подчиниться их воле. Возможно, именно этот сюжет и станет главной целью новой части, но наверняка этого никто не знает. Официальной информации по поводу игры нет. Ubisoft до сих пор не назвала даже названия будущей игры, не говоря уже о месте действия. К слову, дополнительным основанием для доверия к посту является тот факт, что его немедленно удалили. А как вы думаете, насколько реален такой прогноз, и подтвердятся ли слова пользователя? Напишите своё мнение в комментариях.
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