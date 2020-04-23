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Несколько дней назад правительство России подготовило законопроект, который значительно расширяет полномочия полицейских. Так, если его примет на рассмотрение нижняя палата, то сотрудники правоохранительных органов получат много дополнительных прав, раньше им недоступных. Основным пунктом является разрешение стрелять на поражение при любом случае выявления опасности.

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Кроме этого, полиция сможет вскрывать автомобили, чтобы предотвратить преступление или спасти жизнь человека, оцеплять жилые дома и ограждать места, где проводятся массовые мероприятия. Отныне, когда к представителю полиции подходит гражданин с каким-либо умыслом навредить или дотронуться к огнестрельному оружию или его владельцу, то по отношению к нему немедленно будут применять силу.

Статью под номером 30 про полномочия правоохранителей было предложено дополнить пунктом про запрещение преследования сотрудника полиции за нанесённый им ущерб частным лицам при выполнении должностных обязанностей. Как сообщает источник, пока что данный законопроект не ввели в действие, но скорее всего в ближайшее время он будет рассмотрен. А как вы относитесь к таким нововведениям? Напишите своё мнение в комментариях.

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