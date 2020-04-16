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Прошлая неделя принесла в мир любителей мобильных игр интересную новость о том, что процессоры MediaTek и их производителя обвинили в умышленном "читерстве" в бенчмарках и тестах на производительность. Кроме пустого обвинения, тайваньскому разработчику привели четкие улики, подтверждающие его непосредственную вину. Напомним, что тогда случайно выяснился интересный факт: как только на смартфоне запускали тестировщик, чипсеты MediaTek включали "ультра-турбо режим" и начинали работать со значительно увеличенной мощностью, лишь бы показать свою огромную скорость и победить конкурента в лице Qualcomm.

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MediaTek, чтобы хоть как-то оправдать свои действия, заявила, что в процессорах Snapdragon тоже есть такая неприятная функция, но сегодня Qualcomm официально опровергла это обвинение. Производитель лидирующих на рынке чипов ответил, что эта сомнительная практика никогда ими не использовалась и не будет использоваться в будущем, ведь она на практике не приносит пользователю никаких ощутимых изменений.



Возможно, в дальнейшем MediaTek исправит свою ошибку, искоренив нечестное накручивание баллов в бенчмарках. Ради справедливости стоит отметить, что никаких подобных обвинений в сторону Qualcomm за всё время не было.

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