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Понять, что игра спустя годы своей жизни стала легендарной, очень просто. По прошествии времени про неё никто не забывает, фанаты всё также преследуют мысль, что эта игра была гениальнейшим творением. В конце концов, для неё массово выпускают модификации, так или иначе увеличивая потенциальный интерес к тайтлу. Все эти свойства присущи The Witcher 3: Wild Hunt, и наша сегодняшняя новость снова про неё.

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11 апреля на популярном портале NexusMods появилось ещё одно расширение для игры с названием Enhanced Graphics Settings. В отличие от других модификаций, она улучшает все текстуры, тени, дальность прорисовки и т.д. на основе стандартных (заводских) настроек, добавляя в них режим «Extreme». Автор, несомненно, добился потрясающего качества картинки, но взамен ей игра требует немалой производительности и видеокарты на уровне GeForce 1070. Также в некоторых особо сложных моментах возникают проседания на 10-15 кадров в секунду, но это не критично.

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Как видно из скриншотов, разница, между тем как было и тем как стало точно может заставить любого фаната игры снова скачать её и опробовать мод собственноручно. Разработчик отметил, что никакие отдельные параметры графики настраивать не придется, все они включаются одновременно одним кликом мышки.