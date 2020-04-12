Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад исследовательской группой Cisco Talos Security Group был проведён эксперимент, посвящённый проверке современных устройств с отпечатками пальцев на надёжность и защиту от взлома. Для проверки они взяли пару моделей планшетов, среди которых был и iPad, две USB-флэшки и неизвестное количество смартфонов. Результаты оказались вовсе не удивительными. 80% устройств смогли взломать.

реклама

В основу исследования положили использование поддельного отпечатка, который прикладывали к сканеру каждого устройства ровно 20 раз подряд. Существенного различия между сканерами разного типа (оптического, емкостного и ультразвукового) обнаружено не было. Все они одинаково хорошо "ломались". Наиболее неустойчивыми к таким видам мошенничества были названы следующие модели: Apple iPhone 8, MacBook Pro, Samsung Galaxy S10. Датчики на них успешно удалось обмануть.Стоит отметить, что Samsung Galaxy A70, который тоже принимал участие, не удалось взломать ни разу. Из эксперимента следует, что если даже премиальные модели самых дорогих производителей смогли "крякнуть", то у более бюджетных точно нет шансов перед профессиональными хакерами. Авторы исследования пришли к выводу, что при наличии на устройстве высококонфиденциальных данных, лучше использовать классический пароль, состоящий из цифр и букв.