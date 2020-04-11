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Всё больше слухов в интернете появляется о цене на консоль нового поколения Xbox Series X. По официальным данным от разработчика, "ценник на неё будет гибким". Точной цифры, конечно, не назвали. Несколько дней назад польское издание Łowcy Gier рассказало о новой инсайдерской информации, которую им предоставил читатель, прислав прайс-лист для внутреннего пользования.

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На нём чётко видно, что возле Xbox Series X стоит ценник в 2499 злотых, что в переводе в доллары означает около шести сотен. Говоря другими словами, новая перспективная консоль Microsoft с самым продвинутым железом и многообещающими возможностями обратной совместимости появится на рынке чуть дороже чем Xbox One X, актуальная сегодня. Её цена в списке тоже имеется – 2199 злотых (529 долларов).

Стоит отметить, что эта информация ни в коем случае не является официальной ценой. Данная стоимость – один из многих слухов, который возможно подтвердится. Расценивать его как правду нельзя, но если всё окажется так как написано в источнике, то поклонники Microsoft точно смогут купить приставку дешевле чем PlayStation 5 с её полноценным эффектом погружения и трассировкой лучей.

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