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Скидка до 70% на игры Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, Rainbow Six Siege и многое другое

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На данный момент такие популярные магазины игр как Steam и GOG уже раздали бесплатно и со скидками невероятное количество игр, про которые мы слышим практически каждый день. Чаще всего под раздачу попадают совершенно неинтересные тайтлы, ненужные и за бесплатно, но сегодня мы подобрали для вас уникальные предложения от Британского ритейлера Green Man Gaming с играми, которые точно заставят отвлечься от происходящей в мире ситуации.

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Assassin’s Creed Odyssey
Продолжение легендарной части Кредо Ассасина, события которой происходят во времена Древней Греции, каждый желающий может приобрести со скидкой в 71%.Far Cry 5
Следующим пунктом раздачи является шутер от первого лица Far Cry 5, разработанный студией Ubisoft. Отличительной особенностью игры можно назвать её большой открытый мир. После долгих лет эволюции гейминговой индустрии представить себе хорошую затягивающую игру без открытого мира просто невозможно. Размер скидки составляет 78%.Rainbow Six Siege
Со скидкой в 66% к покупке доступен ещё один шутер от Ubisoft под названием Rainbow Six Siege, только на этот раз смысл игры лежит в построении индивидуальной тактики для битвы по сети. Главный режим игры – многопользовательский.Devil May Cry 5
Основной игровой процесс – это история про трёх персонажей: Данте, Неро и Нико. Как и в предыдущих частях, пользователю предстоит бороться с демонами до самой смерти, надеясь на мощное оружие и навыки главных героев. Игра продается со скидкой 60%.Stellaris
Последней игрой нашего списка выступает стратегия в космическом стиле Stellaris. Геймплей готовит для пользователя управление межзвёздными империями и их освоение, изучение. Скидка – 78%.Кроме представленных игр, скидки действуют и на другие, менее популярные. Полный перечень доступен по ссылке на источник.

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E1nher1
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Та, чухня. Запустил только для тестов. Такой казуальщины я давно не видел
Скидка до 70% на игры Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, Rainbow Six Siege и многое другое
VRoman
00:50
Тогда получается что Comet Lake вообще незрелый ещё. Может Интел стоит ещё на пол года отложить? А с выходом Zen3 вообще забросить попытки его выпустить? Тогда сразу появятся силы производство Rocket ...
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