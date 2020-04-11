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На данный момент такие популярные магазины игр как Steam и GOG уже раздали бесплатно и со скидками невероятное количество игр, про которые мы слышим практически каждый день. Чаще всего под раздачу попадают совершенно неинтересные тайтлы, ненужные и за бесплатно, но сегодня мы подобрали для вас уникальные предложения от Британского ритейлера Green Man Gaming с играми, которые точно заставят отвлечься от происходящей в мире ситуации.

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