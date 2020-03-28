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30 секунд с момента начала продаж — 14 миллионов долларов. Новый флагман Redmi K30 Pro наконец-то вышел

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Многие люди с нетерпением ждали, когда же Redmi наконец представит свой новый флагман K30 Pro, и вот, недавно это случилось. Основанный на процессоре Snapdragon 865, смартфон имеет четыре датчика основной камеры, поддержку быстрой зарядки и многое другое, но прославился он вовсе не хорошими характеристиками или приемлемой ценой, а впечатляющим рекордом продаж.

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Несколько дней назад генеральным директором китайской компании Redmi Лю Вейбином была раскрыта интересная информация по поводу количества продаж нового флагмана. По его сообщениям, всего за 30 секунд им удалось продать смартфонов на невероятную сумму – 14 миллионов долларов. Уже сейчас компания принялась совершенствовать логистику и дистрибуцию, чтобы доставлять пользователям их смартфоны ещё быстрее.

Все наверное задаются вопросом, чем же так отличается смартфон, что ещё раскупают с такой невероятной скоростью. Конечно, ничего сверхъестественного в нём нет: всё тот же дисплей типа AMOLED, продвинутая камера и цена в районе $450. Возможно, что спрос на устройство вызвал оригинальный дизайн модулей камеры, которые исполнены в круговом формате, но никаких подтверждений нет. Генеральный директор тоже не даёт комментариев насчёт этого.

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