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Новый мод для Half-Life Alyx конвертирует весь игровой процесс под клавиатуру и мышь

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Недавно мы уже видели первый мод, который позволяет запускать VR-игру Half-Life Alyx на персональном компьютере. Текущая его версия – только начало будущих разработок, имеющее множество недостатков. Как и предполагалось, с выходом продолжения легендарной серии Half-Life, пользователи, не способные позволить себе нужную аппаратуру, начнут искать способы для игры на компьютере. Так и случилось, и мод, про который мы сегодня расскажем, полностью это подтверждает.

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В разы улучшенная версия прошлого мода на данный момент активно разрабатывается фанатом Half-Life с ником r57zone. Главной задачей моддера является сглаживание всех неровностей, проявившихся в первой модификации. Он поставил себе задачу сделать Half-Life Alyx полностью играбельной на ПК. Другими словами, фанату предстоит полностью изменить механику игры, например поднимание предметов с пола или перезарядка оружия должны выглядеть максимально реалистично.

Уже очень скоро моддер планирует выпустить полную версию Half-Life Alyx для клавиатуры и мыши, а так же обещает, что его модификация не будет похожа на прошлую, а предоставит пользователям гораздо лучший опыт игры.

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