Не так давно Valve предположила, что энтузиасты когда-нибудь обязательно сварганят модификацию, которая позволила бы пройти Half-Life Alyx без VR-устройств, по классике — с клавиатурой и мышкой. И вот, первая подобная модификация уже появилась в Сети.

реклама

Чтобы сыграть в Half-Life Alyx в привычном режиме, нужно распаковать модифицированные файлы в папку с игрой, после чего добавить в параметры её запуска следующие команды: «-novr -console -nocrashdialog -retail -allowdebug -vconport 29000 -vcon -dev -w 1920 -h 1080 -sv_autojump 1». Естественно, без кавычек. Теоретически, после проведённых изменений игра будет выглядеть как на нижеуказанном видео. Обязательно ли устанавливать разрешение экрана в 1920х1080 точек, не уточняется, поэтому можно попробовать выставить своё разрешение.

реклама

Безусловно, перед нами очень ранняя и бедная на функциональность версия модификации, да и пройти игру в таком режиме пока нельзя, но из любопытства можно и попробовать.

реклама

Сама Valve считает, что подобные модификации полезны по одной простой причине: с их помощью очень легко понять, зачем компания пошла на столь отчаянные эксперименты с Half-Life.