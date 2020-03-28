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Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью

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Не так давно Valve предположила, что энтузиасты когда-нибудь обязательно сварганят модификацию, которая позволила бы пройти Half-Life Alyx без VR-устройств, по классике — с клавиатурой и мышкой. И вот, первая подобная модификация уже появилась в Сети.

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Чтобы сыграть в Half-Life Alyx в привычном режиме, нужно распаковать модифицированные файлы в папку с игрой, после чего добавить в параметры её запуска следующие команды: «-novr -console -nocrashdialog -retail -allowdebug -vconport 29000 -vcon -dev -w 1920 -h 1080 -sv_autojump 1». Естественно, без кавычек. Теоретически, после проведённых изменений игра будет выглядеть как на нижеуказанном видео. Обязательно ли устанавливать разрешение экрана в 1920х1080 точек, не уточняется, поэтому можно попробовать выставить своё разрешение.

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Безусловно, перед нами очень ранняя и бедная на функциональность версия модификации, да и пройти игру в таком режиме пока нельзя, но из любопытства можно и попробовать.

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Сама Valve считает, что подобные модификации полезны по одной простой причине: с их помощью очень легко понять, зачем компания пошла на столь отчаянные эксперименты с Half-Life.

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Сверхчеловек
18:10
Посмотрел видео, ну и ерунда. Эффекта удовольствия от игры вообще нет. Не занимайтесь этой фигней и купите хотя бы просто попробовать для начала шлем в 200$+за доставку еще 35$. Стимулируйте себя лучш...
Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью
Губайдуллин Фармасьютикалс
18:09
Очевидно для тех кто не имеет VR, но сильно хочет поиграть в любом виде в что-то напоминающее хоть отдалённо HL, а тут сама HL от самих Valve.
Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью
lesik78
18:09
Возглавит рубрику "Новости хайтек 50 лет назад" и будет ссылки бросать на свои высеры.
Intel нашла бесплатный способ увеличить производительность видеокарт AMD и NVIDIA в играх
max1024
18:07
я бы сказал так - не должен =) Но как будет на самом деле скоро узнаем, если опять не перенесут.
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