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Mount and Blade 2 Bannerlord была взломана спустя несколько часов после выхода

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Несколько часов назад в Steam и EGS вышла Mount & Blade II Bannerlord, ожидать которую фанатам пришлось целых 8 лет. Через некоторое время она собрала рекорд онлайна в 170 тысяч. Изначально было известно, что игра не получит защиту Denuvo, как, например Red Dead Redemption 2. Предполагалось, что со временем хакерам удастся взломать её систему, но никто и подумать не мог, что это произойдёт так быстро.

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Сегодня, в день релиза Mount & Blade 2 Bannerlord появились первые сообщения о том, что хакерам успешно удалось обойти защиту, а после этого выяснилось, что защиты, как таковой, и вовсе не было. Разработчики игры в лице студии TaleWorlds не стали сильно стараться над безопасностью, использовав только стандартную DRM-систему от Steam. Об этом свидетельствуют многие NFO-файлы.

Вероятный способ взлома – эмулятор Steam, запустив который, хакерам сразу же открылись все нужные данные. По всему видно, что разработчики были вовсе не были против, чтобы их игру взломали, ведь выручка от неё и так составила приблизительно 3,5 миллиона долларов, а пользовательский рейтинг Steam не опускается ниже отметки в 87%.

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