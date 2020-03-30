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Долгожданная Mount & Blade II Bannerlord вышла по программе раннего доступа

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За восемь лет, которые Mount & Blade II Bannerlord пребывает в разработке, многие уже отчаялись и даже в глубине души свыклись с мыслью, что проект может так никогда и не добраться до полок магазинов. Но отчаяние — это плохо, и в феврале этого года разработчики из Taleworlds Entertainment подтвердили это, объявив о том, что долгожданное продолжение доберётся до Steam и Epic Games Store в конце марта.

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Более того, из-за коронавируса разработчикам удалось так хорошо оптимизировать свою работу, что ранний релиз получилось перенести на день раньше. И вот, несколько минут назад Mount & Blade II Bannerlord вышла в Steam и EGS по программе раннего доступа.

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Авторы сразу просят игроков отнестись к раннему релизу с пониманием: проект пока не закончен, поэтому в нём могут присутствовать ошибки и недоработки. С точки зрения контента же ранняя версия весьма богата: игрокам доступны режимы кампании и «кастомные» сражения, а в сетевой игре можно будет опробовать режимы Skirmish, Captain, Team Deathmatch и Siege.

Финальная версия Mount & Blade II Bannerlord будет локализована на множество языков, включая русский, однако в раннем доступе локализации будут отсутствовать либо частично, либо полностью. Так что нам косвенно порекомендовали пока играть «в оригинале» либо ждать.

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Теги

mount & blade ii bannerlord taleworlds entertainment
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