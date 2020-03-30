Проект "социальный интернет" запустят с 1 апреля
Недавно мы сообщали, что с 1 июля по решению президента России вступит в действие проект "социальный интернет", делающий определённые социально значимые отечественные сайты бесплатными для всех граждан. Оказалось, что ждать лета до введения проекта не пришлось, ведь сегодня стало известно, что некоторая его часть будет реализована уже с 1 апреля. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
рекламаГосподином Кириенко было сказано, что его введут не с первых чисел второго месяца лета, а через несколько дней, уже с 1 апреля. Проект будет реализован не полностью, потому что функцию перехода на социально значимые сайты через смартфоны пока что не предоставят, а вот с домашних компьютеров и десктопов это можно будет сделать в любое время.
Стоить отметить, что доступ к социально значимым сайтам для всех граждан страны должны были открыть ещё месяц назад, но из-за того, что чиновники не успели подписать нужных бумаг, это решение отложили на неопределённое время. Также ключевой проблемой в этом вопросе являются мобильные операторы, считающие, что они неизбежно понесут огромные убытки от проекта, предварительно это 150 миллиардов рублей ежегодно. В связи с этим они предложили выплатить им компенсацию.
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