Спустя 14 месяцев Intel выпустила новый драйвер от AMD
Недавно на нашем сайте уже было сказано, что Intel признала AMD лучшим производителем для её драйверов, оставив пользователей с Kaby Lake-G без обновлений на 14 месяцев. Спустя такой длительный срок, она таки исправила свою ошибку, но теперь этот драйвер не от "синей команды", а от AMD. Всё время до этого Intel не переставала поддерживать графические процессоры Radeon Vega, прошел год, и драйвера опять начали появляться.
рекламаНесмотря на то, что проект давно закрыли, компания пообещала обеспечить поддержку драйверов в течение пяти лет. Ещё с февраля 2019 года клиенты Intel вынуждены были остаться без нужных им компонентов, но настал день, когда она возобновила процесс. Загрузить драйвер в формате PDF можно прямо сейчас, перейдя по этой ссылке.
Как оказалось, новые драйверы в основном состоят из компонентов для AMD Adrenalin 2020. Это в свою очередь может означать, что новые игры на них будут давать ощутимый прирост производительности. Неизвестно, как повлияет на компанию решение "бросить" пользователей. Возможно, новые драйверы также принесут и другие преимущества, но какие конкретно – неизвестно.
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