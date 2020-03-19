По-своему уникальный опыт сотрудничества Intel и AMD при создании процессоров семейства Kaby Lake-G продолжает влиять на жизнь владельцев компактных игровых систем Hades Canyon, хотя поставки самих процессоров уже прекращены. Напомним, Kaby Lake-G представляет собой сочетание вычислительных ядер одноимённого поколения, памяти типа HBM2 и дискретной графической подсистемы Radeon RX Vega M. Объединяла их подложка EMIB, но драйверы для дискретной графики продолжала разрабатывать AMD.

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Источник изображения: Intel

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Первое время распространением этих драйверов занималась сама Intel, но с февраля текущего года она сняла с себя соответствующие полномочия, и предлагает владельцам систем на базе процессоров Kaby Lake-G скачивать драйверы непосредственно с сайта AMD. Пользователи утверждают, что последние и раньше обеспечивали более высокое быстродействие в силу оперативного обновления, а теперь у них не останется альтернативы.