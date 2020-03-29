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В условиях карантина все ищут способы для развлечения, чтобы хоть чем-то занять себя. Одним из таких развлечений стал недавний выход долгожданного шутера DOOM Eternal, в который уже успели поиграть без видеокарты. Сегодня на YouTube появилось видео, в котором энтузиаст и большой фанат игры решил смастерить себе настоящий плазмоган, прямо как у главного героя игры Думгая.

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Автор канала CraftStation решил, что иметь крутое оружие в одной игре недостаточно и смастерил плазмоган собственноручно в домашних условиях. Полный процесс создания плазмогана можно посмотреть в видео ниже. Как оказалось, чтобы воссоздать практически натуральную "пушку" из DOOM, не потребуется ничего, кроме 3D-принтера и смекалки.

Конечно, красивый аксессуар не предназначен для стрельбы, так что в борьбе с демонами не помощник, но впечатлить окружающих по дороге в магазин способен. При сильном желании, эксперимент автора можно попытаться повторить, руководствуясь одним видеороликом, или изобрести какое-то другое устройство из DOOM, например Горнило Палача. Возможно, в будущем автор соберёт ещё несколько видов оружия, а этот его эксперимент лишь подготовка к более масштабным проектам.