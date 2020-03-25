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Многих геймеров сильно огорчили официальные системные требования для шутера DOOM Eternal, которые оказались чересчур высокими. Не каждый пользователь может позволить себе играть на Intel Core i5 в связке с видеокартой NVIDIA GeForce GeForce 1050Ti. Именно поэтому самые креативные фанаты серии занялись поиском возможности установки игры без сильного железа.

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Поиски увенчались успехом. Энтузиаст LowSpecGamer, имеющий канал на YouTube, показал, что высокие требования игры это не порог для желающих в неё поиграть. На своём примере (двухъядерный Athlon 3000G и 8 ГБ оперативной памяти), блогер запустил DOOM даже без дискретной видеокарты, притом, придерживаясь "золотого стандарта" 4K @ 60 fps.

Для того, чтобы игра действительно не тормозила, ему потребовалось поменять все параметры настройки видео на минимум, изменить масштабирование разрешения на статическое и переключить дисплей в 720p. Кроме этого, если ваш компьютер способен похвастаться рекордным долголетием, то вам обязательно нужно будет ввести некоторые команды в консоль, чтобы отключить динамические тени, создание отверстий от пуль, сглаживание и подобные элементы графики. При всех этих командах вы сможете достичь 60 fps и не превратить шутер в "Minecraft". Вот полный список:

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• r_antialiasing 0• r_shadowAtlasWidth 8• r_lightDistanceFadeMultiplier 0• r_decalLifetimeMultiplier 0