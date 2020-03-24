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Несколько дней назад была выпущена одна из самых ожидаемых игр года – кровавый шутер Doom Eternal, который за кроткое время стал самой продаваемой игрой в Steam за прошлую неделю. Интерес не уходит от него и сейчас, ведь все самые популярные стримеры проходят сюжетную кампанию, пытаются найти новые ловушки и подсказки и конечно играют в Doom на скорость.

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Пробуя различные методики, спидраннеры случайно обнаружили баг в системе id Software, позволяющий им не только сократить время прохождения кампании, но и поставить мировой рекорд. По сообщениям разработчиков, примерное время игры должно было составить немного больше чем 15 часов. Энтузиастам удалось сократить это время в 10 раз. Новый рекорд – полтора часа.

Упомянутый баг был связан с системой вооружения. При стечении определённых игровых обстоятельств, Думгай взлетал в небо. Там его уже ждали невидимые текстуры, с помощью которых можно было пропустить практически все большие сражения и интересные головоломки, а их, к слову, в игре предостаточно. Остальную работу за спидраннеров сделала хорошая ознакомлённость с механикой самой игры и идеальное знание уровней.