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Через несколько недель ожидается выход настольных процессоров Comet Lake, которые не выделяются практически ничем новым: всё тот же 14-нм техпроцесс и старая архитектура, но есть и нововведение - появление 10-ядерных моделей. Фанатам компании не стоит отчаиваться, уже очень скоро должны появиться первые процессоры Rocket Lake, по характеристикам гораздо интереснее чем прошлое поколение. О конкретных сроках мы расскажем чуть ниже.

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К сожалению, увидеть в них 10-нанометров на практике мы не сможем. Производитель заявил, что перехода к новому техпроцессу не будет. Есть тут и хорошая новость - Intel перенесёт архитектуру, предназначенную для 10-нм на 14-нм, предварительно адаптировав её для этого. Сейчас наверняка говорить о сроках выхода чипов Rocket Lake нельзя, так как компания не делала официальных заявлений. Немногим ранее разные источники в один голос указывали на 2021 год, но сегодня появилась информация о совсем других сроках, более ранних.

По данным источника, "первопроходцы", использующие Rocket Lake, появятся в этом году, но точно не раньше четвёртого квартала. В подтверждение этого можно привести два факта: во-первых, как мы видим, Intel не стоит на месте, но и не бежит в сторону прогресса, с каждым днём появляется информация про её новые процессоры и их характеристики. Во-вторых, компании нужно обеспечивать достойную конкуренцию AMD и Nvidiа, чтобы окончательно не потерять позиции на рынке. Если Intel действительно покажет Rocket Lake в этом году, то фундамент для полного лидерства будет обеспечен.

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