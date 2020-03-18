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Фанатам NVIDIA придется долго ждать – процессоры Ampere выйдут только в конце 2020 года

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Как мы знаем, NVIDIA хотела провести конференцию GTC и делала всё возможное для этого: улучшила охрану для лучшей безопасности и попыталась перенести её в онлайн-шоу, но это не сработало. Всё это говорит о том, что на ней должен быть представлен какой-то новый продукт, допустить отмену анонса которого было ни в коем случае нельзя, но вышло наоборот - конференцию закрыли.

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Исходя из этого, появилась плохая новость для тех, кто ждал и верил в скорый выход новой серии процессоров RTX 3000 с графическим процессором Ampere, которые, по многочисленным слухам, и должны были анонсировать на конференции. В связи с её отменой, их смогут официально представить только в конце текущего года. На это решение повлияло два фактора: первый, естественно, это пандемия коронавируса, а второй на данный момент не подтверждён и является всего лишь предположением. Заключается оно в том, что компания решила немного выждать, "пропустив" вперёд AMD Big Navi и сделать выводы о его работе.

Учитывая крайне низкую стоимость продукции AMD по сравнению с конкурентами, NVIDIA дала шанс "красной команде" сделать первый шаг, показав нашумевший в интернете Big Navi, уже заранее полюбившийся геймерам. Всё, что мы сейчас наверняка знаем о графических процессорах Ampere, это то, что они будут основаны на 7-нм техпроцессе. Остальные предположительные характеристики слишком противоречивы.
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Фанатам NVIDIA придется долго ждать – процессоры Ampere выйдут только в конце 2020 года
Bender Rodriguez
21:43
покажи нам своё тормозное ведро за $200 на которое ушло ползарплаты и все вместе посмеёмся над дурачками
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Ну, все таки не так долго, как фанатам интела ждать 7nm.
Фанатам NVIDIA придется долго ждать – процессоры Ampere выйдут только в конце 2020 года
Апрарар Воролл
21:42
что то подобное в плейстейшен 5 закатали, так что такой карты хватит еще лет на 5, как r9 390
API Vulkan - трассировка лучей больше не требует видеокарт серии RTX от Nvidia
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