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Xiaomi помогает защититься от коронавируса – анонсирован стерилизатор для смартфонов

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За последнее время к борьбе с коронавирусом присоединились не только большие корпорации, но ещё и обычные владельцы домашних ПК. Не осталась в стороне и компания Xiaomi. Сегодня краудфандинговая платформа Youpin пополнилась очень актуальным на данный момент гаджетом, купить который не составит труда из-за крайне низкой стоимости.

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Речь идёт о портативном дезинфекторе для смартфонов EUE Phone. В его возможности входит полная дезинфекция экрана и тыльной стороны телефона от всех бактерий, полученных во время бытового использования - одного из ключевых путей заражения коронавирусом. В качестве очистки от вирусов применяется ультрафиолетовое излучение. Для его работы достаточно просто положить устройство внутрь обеззараживающего "чехла" и застегнуть молнию. По прошествии тридцати секунд, количество бактерий на смартфоне будет равняться 0,001%.

Разместить в очистителе можно абсолютно любой смартфон, от новейших моделей HONOR до старенькой Nokia 3310. Один цикл зарядки позволяет провести 70 дезинфекций. Стоимость данного гаджета составляет всего $70.
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