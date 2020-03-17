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Сейчас, когда большинство предприятий по всему миру перешло на домашний режим работы, всем бы хотелось чем-то себя занять. Отличным вариантом является игровая индустрия, о резком взлёте популярности которой свидетельствует новый рекорд одновременных пользователей в Steam. Каждый игрок задается вопросом, где взять процессор, идеально подходящий именно для тяжелых и требовательных игр, притом не потратив всю зарплату или уже пенсию.

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Специально для новичков и заядлых геймеров, крупнейший онлайн магазин Amazon выставил на продажу процессор AMD Ryzen 9 3900X, который на данный момент является самым лучшим техническим предложением по бюджетной цене. Недавно его стоимость составляла $500, а сейчас, ориентируясь на большой спрос, цену на него снизили на $80, то есть, приобрести его можно всего за $420.

12-ядерный, 24-х поточный чип, построенный на архитектуре AMD Zen 2 с частотой в 4,6 ГГц, может предоставить вам сравнительно большую производительность, если конечно не брать в пример флагманский AMD Threadripper, предназначенный исключительно для рук энтузиастов. Купить Ryzen 9 3900X за $420 на данный момент вы не сможете нигде.

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