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В связи с экономическим кризисом мирового уровня и распространением коронавируса, одна из популярнейших криптовалют мира Bitcoin сильно пострадала. Ещё совсем недавно её курс составлял $9 000. Буквально несколько дней назад одна единица стоила примерно 5 700-6 000 долларов, а уже сегодня её стоимость опустилась до предельно низкой отметки.

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Речь идёт о 5 000 долларах, именно столько Биткоин стоил около года назад, когда никаких кризисов и пандемий не наблюдалось. На данный момент курс не имеет и этой цифры, сейчас одну монету можно купить по цене в 4 896 долларов США. За последние 2-3 дня криптовалюта потеряла практически 1 000 долларов, и это далеко не предел.

Так как во многих частях мира карантин объявили до 3-6 апреля, экономический кризис продлится как минимум 2 недели. Неизвестно, вернётся ли Биткоин к пику своего курса - $13 000. Ни один профессиональный аналитик не возьмётся сейчас предсказывать дальнейшую судьбу криптовалюты.