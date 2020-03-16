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Биткоин стоит уже менее 5000 долларов - самая популярная криптовалюта продолжает падение в цене

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В связи с экономическим кризисом мирового уровня и распространением коронавируса, одна из популярнейших криптовалют мира Bitcoin сильно пострадала. Ещё совсем недавно её курс составлял $9 000. Буквально несколько дней назад одна единица стоила примерно 5 700-6 000 долларов, а уже сегодня её стоимость опустилась до предельно низкой отметки.

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Речь идёт о 5 000 долларах, именно столько Биткоин стоил около года назад, когда никаких кризисов и пандемий не наблюдалось. На данный момент курс не имеет и этой цифры, сейчас одну монету можно купить по цене в 4 896 долларов США. За последние 2-3 дня криптовалюта потеряла практически 1 000 долларов, и это далеко не предел.

Так как во многих частях мира карантин объявили до 3-6 апреля, экономический кризис продлится как минимум 2 недели. Неизвестно, вернётся ли Биткоин к пику своего курса - $13 000. Ни один профессиональный аналитик не возьмётся сейчас предсказывать дальнейшую судьбу криптовалюты.

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Наверное он о длительном курсе
Биткоин стоит уже менее 5000 долларов - самая популярная криптовалюта продолжает падение в цене
RD_tech
22:36
А можно проще сделать - взять народный Люцифер/Красную шляпу и купить к нему цветные вентиляторы на свой вкус. Что касается low profile - за 2 рубля id cooling is-50 black или is-60 (обычный ) и также...
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Bare_Metal
22:21
Пик битка был 22000$. Автора новости деньгами не поощрять, не заслужил.
Биткоин стоит уже менее 5000 долларов - самая популярная криптовалюта продолжает падение в цене
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