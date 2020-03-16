Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Все заинтересованные в покупке консоли нового поколения Xbox Series X уже знают её технические характеристики: 7-нм восьмиядерный процессор, использующий архитектуру Zen 2, видеокарта Navi, которая может похвастаться 12 терафлопсами, 16 Гб оперативной памяти и многое другое. Изначально предполагалось, что она будет иметь только ядра x86, но недавняя утечка полностью перечеркнула эту информацию.

реклама

Как и многие современные утечки данных, сегодняшняя тоже была сделана пользователем Twitter. В ней он рассказывает, что поиск по страницам LinkedIn привёл его к очень интересному открытию. Оказывается, Xbox Series X сможет похвастаться не только высокой производительностью, а ещё и сложной SOC, состоящей не из одних ядер x86. По данным утечки, к ним присоединится ещё и ядра архитектуры ARM.

Проверить данную информацию на данный момент невозможно из-за того, что при попытке повторного поиска в системе LinkedIn появляется закрытый профиль. Не секрет, что консоль использует самые передовые технологии AMD, примером этому 7-нм техпроцесс, поэтому, вероятно, эти данные в скором времени подтвердятся. Верите ли вы этой утечке? Напишите в комментариях.