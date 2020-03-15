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Любителям Ведьмака посвящается: настоящий меч Геральта продается на аукционе за $600

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СТАРАЯ цена на 2070 в Регарде. Успей.
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В последнее время фанатов игр серии "Ведьмак" не перестают баловать. Вначале им подарили удивительный сериал про Геральта из Ривии, а уже сегодня глава польской компании по производству компьютерных игр CD Projekt RED Адам Бадовский заявил, что самые преданные любители сериала могут получить маленький бонус за небольшую цену.

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В качестве него выступает настоящий клинок, бывший в пользовании у "самого Геральта". Приобрести его можно только в одном экземпляре на аукционе, стартовая цена которого составляет $500. В описании лота рассказывается, что Ведьмак приезжал туда, где была беда и убивал злых монстров, за что просил символическую сумму золотом. Данный меч за короткое время смог стать приносящим удачу амулетом и теперь для него ищут нового хозяина.

Сейчас стоимость лота насчитывает примерно $652, но скорее всего цифра будет повышаться до конца аукциона (25 марта). Вырученные от продажи меча деньги должны пойти только на благотворительные цели, а именно - мальчику Кацперу Боруте, которому всего лишь полтора года и у него диагностировано серьёзное заболевание мышц. Если вы захотели купить оригинальный клинок "Геральта", то смело переходите по ссылке и начинайте торги.

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antonwx
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antonwx
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Почему же? Если есть мать, много ddr3 оперативы, взять зеон горазло логичнее при ограниченном бюджете.
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GUN75
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