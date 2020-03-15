Любителям Ведьмака посвящается: настоящий меч Геральта продается на аукционе за $600
В последнее время фанатов игр серии "Ведьмак" не перестают баловать. Вначале им подарили удивительный сериал про Геральта из Ривии, а уже сегодня глава польской компании по производству компьютерных игр CD Projekt RED Адам Бадовский заявил, что самые преданные любители сериала могут получить маленький бонус за небольшую цену.
рекламаВ качестве него выступает настоящий клинок, бывший в пользовании у "самого Геральта". Приобрести его можно только в одном экземпляре на аукционе, стартовая цена которого составляет $500. В описании лота рассказывается, что Ведьмак приезжал туда, где была беда и убивал злых монстров, за что просил символическую сумму золотом. Данный меч за короткое время смог стать приносящим удачу амулетом и теперь для него ищут нового хозяина.
Сейчас стоимость лота насчитывает примерно $652, но скорее всего цифра будет повышаться до конца аукциона (25 марта). Вырученные от продажи меча деньги должны пойти только на благотворительные цели, а именно - мальчику Кацперу Боруте, которому всего лишь полтора года и у него диагностировано серьёзное заболевание мышц. Если вы захотели купить оригинальный клинок "Геральта", то смело переходите по ссылке и начинайте торги.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила