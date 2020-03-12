Windows 10 оказалась не самой уязвимой системой: первое место досталось Linux
Несмотря на то, что стабильно каждые две-три недели появляются всё новые громкие заголовки о том, что в операционной системе Windows 10 находят опасные уязвимости, она до сих пор не превратилась в "решето". За все года своей жизни, ОС ни разу не была на первом месте по количеству вирусов и уязвимостей, в отличие от Linux, которая заняла лидирующую позицию с 1999 по 2019 год по числу найденных дыр.
рекламаЗа 20 лет в системе Linux было обнаружено 3,607 уязвимостей, негативно влияющих на работу устройства, а в Windows 10 всего лишь 1,111. Среди всех операционных систем, Linux была безоговорочным победителем. На втором месте всегда шла Android, но она относится к числу мобильных ОС, так что брать её во внимание не будем.
В 2019 году ситуация кардинальным образом изменилась, и Linux потеснили на вторую позицию, первую заняла Android со своими 414 уязвимостями, а вот Windows 10 отдали четвёртое место списка. По данным источника, тогда в ней нашли как минимум 357 ошибок безопасности. Нужно понимать, что некоторые из уязвимостей были нацелены не на конечных пользователей, а на большие компании, а другие связаны не с самой ОС, а с аппаратными компонентами.
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