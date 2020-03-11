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Наверняка все уже давно забыли о технологии CrossFire, позволяющей совмещать больше двух (до четырёх) графических процессоров под одним "домом". Случилось это именно тогда, когда AMD официально заявила, что использовать её на линейке Navi больше не удастся. Для тех, кому всё ещё интересны достижения и результаты таких смелых экспериментов, энтузиасты подготовили специальную сборку, включающую две невероятно мощные видеокарты: Radeon RX 5700 и Radeon RX 5600 XT.

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Несколько лет назад было актуально запускать установку сразу с двумя графическими процессорами из-за того, что один не мог справиться с требовательными играми. До анонса Navi, по статистике AMD, CrossFire использовали около 1% всех геймеров, но сейчас это число значительно меньше. Итак, рассказываем, что же вышло при совмещении двух видеокарт Radeon.

Платформа, на которой проходило тестирование, состояла из мат. платы ASRock X570 Taichi, памяти G.Skill Flare X DDR4-3200 на 16 ГБ (2 планки по 8 ГБ) и процессора Ryzen 7 3700X. Все тесты проводились с разрешением 1920×1080 пикселей. Как показывают результаты, приведённые в источнике, в 3DMark Time Spy комплектация с двумя видеокартами набрала 13 342 балла, в 3DMark Time Spy Graphic 14 156 баллов, потребляя мощность в 446.4W. Остальные данные вы можете прочесть, перейдя по ссылке ниже.

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