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Практически всё научное сообщество мира обеспокоено гениальной, на первый взгляд, идеей Илона Маска запустить в космос спутники Starlink, основной задачей которых будет являться раздача безлимитного интернета по всему земному шару. Несмотря на большое количество скептиков, миллиардер всё равно продолжает стоять на своей позиции, и недавнее его выступление на Satellite 2020 это лишь подтвердило.

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Вышеупомянутая конференция проходила недавно в Вашингтоне. На ней амбициозный миллиардер в очередной раз заявил, что спутники не оказывают на астрономические исследования никакого влияния. Ни положительного, ни отрицательного, но то ли ещё будет, ведь из 42 000 запланированных запустили только 300.

Пока что никакая крупная астрономическая станция не столкнулась с серьёзными проблемами от действий программы Starlink. Также, Илон заверил всех недоброжелателей в том, что даже сейчас он тратит много усилий на разработку "невидимого" покрытия для своих аппаратов, но сделать так, чтобы они "исчезли" из космоса полностью, вряд ли получится. А как вы думаете, будут ли последствия от действий Маска? Напишите своё мнение в комментариях.

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