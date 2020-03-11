Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Илон Маск: спутники Starlink абсолютно безопасны, безграничному интернету ничего не грозит

для раздела Блоги
+
Самое топовое предложение из видеокарт по старой цене
ASUS 2070 почти по старой цене в Ситилинке
2060 ASUS по старой цене в Регарде
Сказочно низкая цена на Ryzen 3900X в Регарде. Надо брать.
1660Ti по старой цене в Регарде
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Практически всё научное сообщество мира обеспокоено гениальной, на первый взгляд, идеей Илона Маска запустить в космос спутники Starlink, основной задачей которых будет являться раздача безлимитного интернета по всему земному шару. Несмотря на большое количество скептиков, миллиардер всё равно продолжает стоять на своей позиции, и недавнее его выступление на Satellite 2020 это лишь подтвердило.

реклама

Вышеупомянутая конференция проходила недавно в Вашингтоне. На ней амбициозный миллиардер в очередной раз заявил, что спутники не оказывают на астрономические исследования никакого влияния. Ни положительного, ни отрицательного, но то ли ещё будет, ведь из 42 000 запланированных запустили только 300.

Пока что никакая крупная астрономическая станция не столкнулась с серьёзными проблемами от действий программы Starlink. Также, Илон заверил всех недоброжелателей в том, что даже сейчас он тратит много усилий на разработку "невидимого" покрытия для своих аппаратов, но сделать так, чтобы они "исчезли" из космоса полностью, вряд ли получится. А как вы думаете, будут ли последствия от действий Маска? Напишите своё мнение в комментариях.
Источник.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
60
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
78
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC (NE6207ST19P2-180T)
17
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
184
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT
25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X299-E Gaming II
37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
55
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP
11

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 78
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 184
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна точная дата начала продаж процессоров AMD Ryzen 4000-й серии
39
Новая тема Colorful Place для MIUI 11 удивила всех фанов
6
Bethesda опубликовала обновлённые системные требования DOOM Eternal
41
Королевская битва Call of Duty Warzone представлена официально
17
Дебют Radeon RX 590 GME принёс обозревателям больше разочарования, чем восторга
51
Intel Core i7-10750H оказался почти вдвое мощнее, чем AMD Ryzen 7 3750H и на 40% обошёл Core i7-9750H
13
Появилось изображение материнской платы на основе полноценного набора логики AMD B550
39
Изучаем прирост fps при установке двух видеокарт Radeon RX 5700 – от экспертов unikoshardware
20
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
75
В Steam появились системные требования PC-версии обновлённой DOOM 64
12
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел до 400 долларов – конкуренция с Intel Core i9 9900К усиливается
52
Sony PlayStation 5: характеристики и цена
33
Технические характеристики Sony PlayStation 5 приятно удивили экспертов
42
Intel помогла найти несуществующие критические уязвимости в процессорах AMD Ryzen
11
S.T.A.L.K.E.R. 2 – ждать культовую игру осталось не так долго
17
Моддер исправил многолетнюю ошибку с «подтормаживаниями» в PC-версии Batman Arkham Knight
24
The Elder Scrolls IV Oblivion получает новый пакет текстур HD 2020
1
Илон Маск поставил под сомнение ценность высшего образования
52
Tronsmart Onyx Ace представлены официально – TWS-наушники в стиле Apple AirPods за 32 доллара
4
Бенчмарк AnTuTu удалили из самого популярного магазина приложений - Google Play
6

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
78
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
226
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
60
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
79
Обзор дешевой компьютерной периферии. Часть 1
7

Сейчас обсуждают

DarkOne
07:18
Не надо там ничего изменять, всё там верно написано. Без дополнительных средств и/или танцев бубном процессоры Pentium PRO могут работать в конфигурациях до 4-х процессоров. Для "костыльного" объедин...
Ретроразгон с модернизацией: шесть процессоров Pentium II Overdrive в одной системе
Губайдуллин Фармасьютикалс
07:13
Вычищай к хуям всю эту кодлу 🤣🤣🤣
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
qwerttttyy
07:11
и че? могут еще не 1 раз про это запостить. как будто первый раз такое.
Появилось изображение материнской платы на чипсете AMD B550 с поддержкой PCIe 4.0
1TronpmG5
07:06
Это если умеешь гуглить. Видел пару раз как переходившие с Винды на Линукс гуглят. Они на самом деле даже вопрос толком сформулировать не могут, так как не понимают что происходит. Все другое и непоня...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Вячеслав Зверотигр
07:04
если освоены, то где продукция?
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
Богдан Артеменко
07:04
На горизонте начало продаж процессоров Intel Core 10-го поколения. По крайней мене так казалось. ____________ ??? Что за источники ? Я жду конкретики
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
1TronpmG5
06:57
Точно. Если разработчики криво оптимизировали игру под Винду, то у них кривые руки. Если разработчики плохо оптимизировали игру под Линукс - виноваты Линукс и линуксоиды. Разработчики ангелы. У тебя р...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Богдан Артеменко
06:57
+ vccio - 1.25 vccsa - 1.24 ram 1.44
Тестируем новую линейку памяти от CRUCIAL Ballistix - те же Micron E-die, но дешевле
Rhodium
06:55
Шикарная мать! Где можно купить?
Появилось изображение материнской платы на чипсете AMD B550 с поддержкой PCIe 4.0
Губайдуллин Фармасьютикалс
06:49
Бред это к ПК подключать гейпад. Подключил я однажны гейпад XBOX ONE к PC прошел Ведьмака 3 и пожалел об этом. Надо быстро сохраниться, а КАК? Нажимай кнопку меню, нажимай сохранить игру, выбирай яч...
PC-версия Horizon Zero Dawn официально подтверждена
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем